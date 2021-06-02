Обвиняемому в разрушении особняка Черкасского избрали меру пресечения

В Петербурге вынесли решение в отношение Бориса Берсона, совладельца холдинга “Адамант”. Решением Октябрьского районного суда ему запрещены определенные действия. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

"Берсону запрещено выходить за пределы жилого помещения с 23:00 по 06:00, посещать рабочее место в АО "Адамант" без разрешения следователя, общаться с лицами, проходящими по делу свидетелями. Также Берсон должен своевременно являться по вызовам следователя и в суд", - отметили в ведомстве.

Соответствующее решение будет действовать до 1 августа.

Напомним, Берсона СК обвиняет в разрушение исторического здания особняка Черкасского.