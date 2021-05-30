Эксперты сообщают о падении спроса на жилье в Петербурге через месяц

Специалисты в сфере недвижимости Санкт-Петербурга сообщили о том, что в Северной столице ожидается падение спроса на жилье буквально через месяц. Эксперты заявили, что спрос на недвижимость в Петербурге может упасть сразу на четверть или на треть. Это будет связано с появлением новостроек.

Кроме того, сообщается, что на падение спроса на жилье будет влиять отмена льготной ипотеки, которая пройдет как раз через месяц. Само падение интереса на новостройки продлится не долго, и начнет компенсироваться увеличением вторичного жилья в регионе.

Полное восстановление спроса на жилье в городе на Неве ожидается в конце 2021 года.