В «Невской Ратуше» появятся новые корпуса и четырёхзвёздочный отель

Над проектом второй очереди работает Группа компаний «Галс» (владеет брендом «Галс-Девелопмент»). О своих планах девелопер заявил в пятницу, 28 мая. По данным представителей ГК, им предстоит трехэтапная реализация проекта. К 2022 году они построят три корпуса общей площадью 80 тысяч квадратных метров, затем, к четвертому кварталу 2024 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию еще двух корпусов - №№8 и 9. Все новые объекты будут выдержаны в концепции неоклассицизма.

«Проектные решения новых корпусов выдержаны в едином архитектурном стиле с уже введенной первой очередью. Мы бережно сохраняем функциональное назначение проекта и архитектурное единство», - говорит директор департамента коммерческого управления ГК «Галс» Светлана Мазур.

Завершающей стадией станет возведение четырехзвездочного отеля, который будет «необходимым элементом формирования комфортной среды для резидентов квартала».

«Ведётся обсуждения концепции отеля. Предполагается, что это будет франшиза международного гостиничного оператора на 200 номеров. Там также будут конференц-площади», - сказал гендиректор «Гостиничной Компании» Алексей Карелов.

Авторы проекта отмечают, что первую очередь делового квартала в центре города можно смело называть драйвером развития Центрального района. В этом уверен руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», член Градостроительного совета Петербурга Евгений Герасимов. По его словам, не все подобные проекты имеют счастливую судьбу, но «Невская Ратуша» - приятное исключение из правил.

«Проект реализуется именно таким, каким был задуман», - подчеркивает Евгений Герасимов.

Отметим, что история «Невской Ратуши» началась в 2007 году, когда проект делового квартала, разработанный архитекторами Евгением Герасимовым и его бюро, а также другим известным архитектором - Сергеем Чобаном вместе с бюро Speech, победил в конкурсе Правительства Петербурга на лучшую концепцию административного комплекса.

Сейчас первая очередь «Ратуши» - это изюминка центра Петербурга, которая включает в себя три корпуса общей площадью 174 тысячи квадратных метров. Сегодня там располагаются 13 комитетов Администрации Санкт-Петербурга, структуры банка ВТБ, «Газпрома», Городского центра управления парковками и другие.

Отметим, деловой квартал «Невская Ратуша» - обладатель профессиональных наград и премий, таких как CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации «Многофункциональная недвижимость» и премия «100 лучших офисных и торговых центров».