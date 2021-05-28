В Кронштадте появится благоустроенная набережная

В Кронштадте заканчиваются работы по благоустройству набережной вблизи ЖК «Фортеция». По завершению в городе откроют экологичную прогулочную зону. Об этом сообщает пресс-служба девелопера Setl Group.

Согласно проекту, на набережной появятся зеленые насаждения и деревянные смотровые площадки. Зона будет доступна для всех горожан и гостей города. Работы планируют завершить к июлю.

При этом застройщик сохранит исторические сваи из дерева. Киль старинной лодки решили установить, преобразив его в арт-объект.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о конкурсе на проект благоустройства Пьяной гавани, работы на который будут принимать до 15 июня.