Молодых художников и дизайнеров наградят за лучший проект набережной Пьяной гавани

В Петербурге появится благоустроенная территория на набережной в Пьяной гавани. Для этого в городе объявили конкурс на создание проекта. В нем примут участие молодые дизайнеры и художники. Они смогут создать концепцию пешеходной набережной и получить денежное вознаграждение за первые два места.

Как сообщают организаторы, проект был инициирован девелоперской группой PLG. Организаторами конкурса стали художественно-промышленная академия им. Штиглица и Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга.

Работы на конкурс можно отправить до 15 июня. В результате жюри выберет две лучшие работы. Второе место наградят денежным призом в размере 30 тысяч рублей, а победитель получить 50 тысяч рублей.