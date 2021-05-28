В Петербурге открывается Центр обработки данных «Ростелекома»

В Северной столице состоится официальное открытие дата-центра «Ростелекома» в пятницу, 28 мая. Центр обработки данных обеспечит безопасность государственных информационных систем Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Цифровизация здравоохранения уже позволила сэкономить время и силы как жителям города, так и медикам. Особенно востребованным это стало в пандемию. Положительный опыт в этой сфере будем распространять и на другие отрасли», –отметил Александр Беглов, губернатор города.

«Ростелеком-ЦОД» сможет обеспечить работу цифровых систем Петербурга без перебоев. На данный момент в городе работает программа «Безопасный город», объединяющая мониторинг безопасности социальных объектов, систему «112» и центр обработки вызовов «004».