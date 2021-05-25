В Петербурге построят «Лахта Центр 2»

В Северной столице «Газпром» планирует построить «Лахта Центр 2». Башня достигнет высоты в 703 метра. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Так, новый небоскреб станет по высоте вторым в мире. Башня также будет спиральной формы. Согласно проекту, на башне разместят шпиль и смотровую площадку на высоте 590 метров.

Примечательно, что высота здания выбрана не случайно. 703 метра символизируют год основания Петербурга.

«Новое высотное здание воплощает великую идею, вдохновленную энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде», - отметил архитектор проекта Тони Кеттл.