В Петербурге появится градостроительная комиссия

При правительстве Петербурга планирую создать градостроительную комиссию. Она будет работать на постоянной основе как консультативный и совещательный орган. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление во вторник, 25 мая подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. В администрации города отмечают, что создание комиссии, направленной на реализацию единой государственной политики в сфере обеспечения жилой застройки объектами обслуживания может позволить «исключить возможность появления объектов жилищного строительства, не обеспеченных объектами здравоохранения, образования, бытового и социального обслуживания».

На данный момент в Смольном должны продумать и создать условия для слаженной работы всех органов власти с новой единицей – градостроительной комиссией.