На пересечении Московского и Лиговского построят ЖК бизнес-класса

В Петербурге планируют построить новый жилой комплекс «Менделеев». Он расположится на пересечении Лиговского и Московского проспектов. Жилой дом будет относится к бизнес-классу. Об этом сообщает сегодня, 24 мая, ГК «Красная стрела».

Согласно проекту здания, площадь объекта займет 2,63 гектара. Сам жилой дом «Менделеев» займет 85 тысяч квадратных метров. При этом на территории расположится детский сад. В него смогут ходить до 90 детей.

Документация на строительство дома на Московском проспекте, 114 уже готова, что позволяет начать строительство в ближайшее время.