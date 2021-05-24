В Петербурге отмыли памятники Барклаю-де-Толли и Кутузову

В Северной столице продолжают готовиться ко Дню города. В рамках подготовки к празднику специалисты начали очистку памятников. Так, в понедельник, 24 мая, начали мыть памятники полководцам Барклаю-де-Толли и Кутузову. Об этом сообщает в пресс-службе Смольного.

Очисткой памятников от загрязнений занимаются сотрудники службы по текущему Музея городской скульптуры. Для этого они используют особые моющие средства.

Напомним, День города отмечается 27 мая. К этому моменту город подготавливается в несколько этапов, вторая часть стартовала сегодня, 24 мая, в понедельник. Предыдущий этап начинался накануне Дня Победы.