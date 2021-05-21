«Лахта центр» победил в международном конкурсе в области высотного строительства

В Чикаго подвели итоги CTBUH Awards 2021. Победителем главной международной премии в области уникального высотного строительства и городского развития стал петербургский небоскреб «Лахта центр». Итоги конкурса подвели 20 мая, в четверг.

При этом небоскреб победил сразу в нескольких номинациях: "Лучшее здание высотой более 400 метров", "Лучшее высотное здание Европы" и "Строительство высотных зданий", а также "Фасады высотных зданий".

«Это башня, олицетворяющая энергию во всех ее проявлениях посредством иллюзии движения, создаваемой изысканным фасадом здания. Новаторский энергоэффективный небоскреб, увенчанный изящным шпилем, уже стал городской достопримечательностью и реальным воплощением инвестиций "Газпрома" в Санкт-Петербург", - отметил архитектор Тони Кеттл.