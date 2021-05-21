Петербуржцам рассказали об основных трендах на рынке коммерческой и жилой недвижимости

В Петербурге прошла онлайн-дискуссия, на которой представители сектора недвижимости и банковской отрасли поделились с жителями города основными трендами на рынке коммерческой и жилой недвижимости. Мероприятие прошло 21 мая, в пятницу, в онлайн-формате.

На круглом столе в роле модератора выступил Дмитрий Панов, председатель регионального отделения «Деловой России». По итогам дискуссии участники пришли к выводу, что рынок подготовленной промышленной земли за показал хороший рост за минувший год.

При этом наиболее пострадавшим сегментом назвали торговую недвижимость, так как в кинотеатрах и фуд-кортах до си пор действуют ограничения по заполняемости.

«Были опасения, что на фоне кризисных событий продажи промышленной земли остановятся, но этого не произошло. Вопреки ожиданиям, мы получили существенный рост числа заявок на приобретение участков в индустриальном парке «Марьино», — отметил эксперт по недвижимости Александр Паршуков.