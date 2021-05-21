Бывшее здание Англиканской церкви не передадут евангелистам

В Петербурге отказались передавать здание на Английской набережной, 56 в пользование Евангельской христианской церкви «Осанна». Организация просила передать здание на безвозмездной основе на срок в 100 лет. Решение вынесли в Комитете имущественных отношений. Об этом сообщает Александр Герман, зампредседатель комитета.

Причиной отказа зампред называет то, что «Осана» не является правопреемником Англиканской церкви, а также не относится к ее историческому вероисповеданию. В связи с этим здание евангелистам не будет передано.

Напомним, здание построено в 1730-х годах и является памятником архитектуры. На данный момент оно принадлежит театру «Мюзик-Холл».