Парк «Тучков буян» появится в Петербурге не раньше 2022 года

В Петербурге перенесли реализацию проекта «Тучков буян». Теперь проект появится не раньше следующего года. Причиной переноса стали проблемы с финансированием. Об этом сообщает Никита Явейн, руководитель Архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, пока нет ясности с финансированием.

«Пока проект заморожен, как это все пойдёт, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами президента городу», – отметил руководитель.

Напомним, проект должен появиться на набережной Малой Невы на участке между Биржевым и Тучковым мостами.