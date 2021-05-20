В отношении главы Фонда капремонта могут начать проверку

В Петербурге могут начать проверку работы Фонда капитального ремонта. О претензиях к реализации бюджетных средств высказался Александр Литвиненко, городской прокурор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам прокурора, Фонд слабо освоим выделенные средства, а также не исполнил региональную программу капитального ремонта. В результате в отношении Петра Погребняка, главы Фонда капремонта, могут начать служебную проверку.

Напомним, накануне выявили нарушения в работе Фонда за период с 2018 по 2020 год, а также задержали бывшего главу Дениса Шабурова по подозрению во взяточничестве.