Цены на «вторичку» выросли в Петербурге на 23%

В Петербурге за минувший год значительно подорожал вторичный рынок недвижимости. Прирост цен на готовое жилье составил 23%. Об этом сообщает интернет-газета «Московский Комсомолец».

Согласно данным за последний год, наиболее сильно цены подросли в Петроградском районе Петербурга. Так, на Петроградке цены выросли за 2020 год на 27%. В Невском районе города рост цен составил 24,4%, а в Красногвардейском – 23,6%.

Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейшее стремительное подорожание на рынке вторичной недвижимости.