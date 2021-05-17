Компания «Проект 111» построит в Петербурге склад площадью в 38 тыс. кв. метров

В Санкт-Петербурге компания «Проект 111» собирается построить самый большой склад в России и Европе. На это город получил кредит на 1,2 млрд рублей.

Организация приступила к строительству складского помещения еще в начале 2019 года, площадь которого составит 38 тысяч квадратных метров. Однако во время пандемии строительство приостановили. Оно проходило на собственном земельном участке «Проекта 111» на Волхонском шоссе. Складу присвоят класс А+ и он будет рассчитан на 25 тысяч паллетомест

Также еще будет строиться трехэтажный офис и парковка вместимостью до 250 автомобилей и 10 грузовиков. Общая стоимость проекта будет составлять 1,5 млрд рублей.