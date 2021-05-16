В Зеленогорске появится долгожданный кинотеатр

В Курортном районе Петербурга планируют построить киноконцертный комплекс. Объект стоимость в 323 миллиона рублей должен появиться в городе Зеленогорск к лету 2022 года. Об это сообщает пресс-служба Комитета по госзаказу Петербурга.

Здание для культурных нужд расположится вблизи Финского залива, на Приморском шоссе на участке № 536Б. Площадь комплекса составит 30 тысяч квадратных метров. Рядом с киноконцертным зданием находится территория Золотого пляжа.

На данный момент идет прием заявок. Конкурс продлится до 1 июня 2021 года. Строительство завершится к 30 июня 2022 года.

В Зеленогорске сейчас нет ни одного кинотеатра, и культурная жизнь города сильно страдает. Местным жителям приходится ездить в Сестрорецк, центр Курортного района.