Ко Дню ВМФ в Кронштадте появится скейтпарк

В Кронштадте подготавливают вторую часть парка «Остров фортов». Вторая очередь будет введена в эксплуатацию ко Дню ВМФ-2021. Об этом сообщает Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера в Кронштадте.

Так, ко Дню Военно-морского флота в парке появится пространство для спортсменов, новая историческая площадка, скейтпарк и обустроенная набережная. Соответственно, к 25 июля создание туристического кластера завершится.

Напомним, музейно-исторический парк "Остров фортов" открылся летом прошлого года. В дальнейших планах руководителя кластера преобразовать форты "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I" для тематических музеев. Кроме того, придется модернизировать транспортную инфраструктуру с Кронштадтом.