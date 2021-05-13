В Приморском районе открыли новый детсад

В Петербурге открыли новый детский сад. Сад №19 расположился на улице Яхтенная в Приморском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На церемонии открытия дошкольного учреждения присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Кроме того, на церемонии был Николай Цед, глава района.

«Со строительством этого садика было много проблем: прогнали трех подрядчиков. И в мае 2020 года пришел хороший организатор, который исправил все ошибки и завершил строительство в короткий срок», — отметил губернатор.

известно, что в здании расположились бассейн, спортзал, настоящая русская печь и автошкола. Администрация города подарила садику велосипеды и девять электроавтомобилей.