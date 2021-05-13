На Каменном острове появится гостиница вместо дачи Долгорукова

В Петербурге планируют открыть гостиничный комплекс в здании дачи князя Долгорукова, которую он построил для внука Павла I, принца Ольденбургского. Об этом сообщается в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Долгое время здание пустовало, однако в 1928-м году там появилась коммунальная квартира для Всероссийского общества слепых. Так, в здании уничтожили почти всю отделку. Кроме того, в ходе пожара пострадал купол дома. Второй пожар уничтожил центральную часть дома.

На данный момент в доме проводятся реставрационные работы. По завершению работ в здании появится гостиница, рассчитанная на 21 номер. Здание будет отделано профилированной доской. Кроме того, цоколь отделают плитами из натурального камня.