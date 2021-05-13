В Кировском районе снесли незаконный павильон

В Петербурге снесли очередной незаконный торговый павильон. Демонтажные работы в Кировском районе прошли сегодня, 13 мая, на Дачном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Снос проводился под контролем ККИ и СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Площадь павильона занимала 200 квадратных метров. На территории располагалось кафе.

В результате в отношении бывшего арендатора помещения составили административный протокол по п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Кроме того, компания обязана выплатить 50 тысяч рублей штрафа и возместить расходы на демонтажные работы.