Реконструкция Сытного рынка обойдется в 70 миллионов
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Стоимость рассчитана только на первый этап реконструкционных работ.
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