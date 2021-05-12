В Петербурге спустя 13 лет ввели в эксплуатацию ЖК «Панорамы залива»

Стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию долгостроящийся Жилой комплекс «Панорама залива». Этот ЖК на Двинской улице начали строить еще в 2008 году.

"Прокуратура провела проверку соблюдения прав граждан - участников долевого строительства. Установлено, что закрытое акционерное общество "Трест-102" является застройщиком, строило дома с привлечением денежных средств более 360 граждан. Прокуратура приняла комплекс мер в защиту прав дольщиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, стоит отметить, что в течение всего строительства домов застройщик неоднократно получал представление от прокуратуры, а также несколько раз проводились проверки. Теперь ЖК, спустя 13 лет, ввели в эксплуатацию.