В Петербурге потратят на строительство 50 остановок почти 100 миллионов

В Северной столице ищут подрядчиков для строительства остановок общественного транспорта. Дирекция транспортного строительства Петербурге опубликовала тендер на 50 объектов. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно плану, 50 остановок должны построить к 15 ноябрю 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 98,8 миллионов рублей. Остановки должны появится в различных районах города: 18 объектов построят в Красносельском, Кировском и Петродворцовом районах, 10 остановок появится в Калининском районе, 12 объектов – в Фрунзенском, Колпинском и Пушкинском районах, а в Василеостровском районе появится 7 остановок.