В Шушарах московская компания купила складской комплекс Nordway

В пригороде Петербурге выкупили складской комплекс Nordway, расположенный в поселке Шушары. Новым владельцем территории стала московская инвестиционная девелоперская компания Central Properties. Прежний владелец, Sirin Development, продала комплекс, установив рекорд текущего года на рынке инвестиций.

Как сообщает пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank, площадь комплекса достигает 107 тысяч квадратных метров. На территории располагается четыре здания класса «А».

Известно, что цель проекта в удовлетворении спроса за чертой мегаполиса на складские комплексы. Таким образом, компании могут заниматься развитием бизнеса и не вредить экологии.