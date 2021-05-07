В Зеленогорске снесут «Дачу Кинга» и «Дачу Кирхнера»

В Курортном районе Петербурга передают деревянные памятники эпохи модерна «Дача Кинга» и «Дача Кирхнера», а также несколько других зданий компании ООО «Новые пространственные решения». Семь зданий и один объект незавершенного строительства располагаются в Зеленогорске на Приморском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям.

На сайте ведомства появилась информация о поданной заявке для заключения концессионного соглашения. Речь идет об объектах общей площадью в 5,7 тысяч квадратных метров.

Вероятно, на территории построят кемпинг, гостиницу и различные объекты культурно-развлекательного характера.