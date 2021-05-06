В День памяти Георгия Победоносца в Зеленогорске освятили храм

Под Петербургом в городе Зеленогорск состоялась служба в день памяти святого мученика Георгия Победоносца. Кроме того, храм был освящен. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На церемонии присутствовала администрация Петербурга и Ленинградской области. На службе были Александр Дрозденко и Александр Беглов, а также глава ЗакСа Вячеслав Макаров. Освящением занимался митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Новый храм появился в микрорайоне Красавица вблизи озера.

«Мы не делим наших жителей на городских и областных. У нас два субъекта Федерации, но одна агломерация», - отметил Александр Беглов.