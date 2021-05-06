Петербург опередил Москву по росту цен на элитное жилье

Петербург вошел в топ-10 городов мира с наибольшим приростом цен на элитную недвижимость. При этом Северная столица обогнала в рейтинге даже Москву. Об этом сообщает пресс-служба международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, за минувший год в Петербурге цены на жилье премиум-класса выросли на 13,4%. За первый квартал текущего года прирост составил 2,5%. В 2020 году город занимал в рейтинге 43-е место.

По ценам на элитное жилье Петербург уступает во всем мире только Сеулу, Шанхаю, Ванкуверу, Гуанчжоу и Шэньчжэню. Помимо Москвы город обогнал также Лос-Анджелес и Майами.