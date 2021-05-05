Внутри Владимирского дворца «освободили» бассейн

В Петербурге очистили чулан Владимирского дворца, который располагается на Дворцовой набережной. Под досками был найден бассейн, который не использовался с 1920-го года. Об этом сообщает в своем Instagram участница объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина.

Теперь во дворце есть бассейн с мраморными стенами. Как сообщает Ксения, у фонда появился новый руководитель – Елена Голенева.

«Она сразу поняла, что ванную комнату такой степени сохранности нельзя прятать, ее нужно показывать на экскурсиях. Подлинное тут все — плитка на полу и на стенах, росписи, мраморная чаша бассейна», — добавила краевед.