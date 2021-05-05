В усадьбе Демидова появится библиотечно-музейный комплекс

В Красносельском районе Петербурга появится библиотечно-музейный комплекс в здании усадьбы Демидова. По завершению реставрационных работ на улице Чекистов внутри здания откроют новый культурный объект Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Усадьба Демидова включена в реестр объектов культурного наследия. Ход строительства проверил лично губернатор Северной столицы Александр Беглов в среду, 5 мая, в ходе рабочего объезда.

«Принято решение по размещению в здании библиотеки с последующим созданием постоянно действующей экспозиции», — отметили в ведомстве.