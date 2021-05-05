Напротив «Лахта Центра» построят ТПУ «Новая Лахта»

В Петербурге планируют построить дебаркадер станции «Новая Лахта» напротив «Лахта Центра». Станция с двумя путями расположится между Шуваловским проспектом и Приморским шоссе. Транспортно-пересадочный узел будет выполнен в стиле хай-тек. Об этом сообщает пресс-служба «Инициативной группы по защите транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

Согласно плану, ТПУ соединят с 240-метровым подземным переходом и построят подземную автостоянку. Кроме того, на территории расположат велосипедные и пешеходные маршруты.

«В районе общественно–делового центра "Лахта" предложено лаконичное, принципиально отличающееся от существующего решение по организации автомобильной развязки», - отмечают в ведомстве.