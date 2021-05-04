Больше всего нового жилья появилось в Московском районе

В Петербурге предоставили статистические данные за апрель 2021 года по рынку недвижимости. Согласно отчетам, в городе ввели в эксплуатацию 119 жилых домов на 2280 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 111 901 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель снизился на 2,44%. Об этом сообщили в Петростате.

Кроме того, в Комитете по строительству Петербурга сообщили о статистике по районам города. Так, лидером по вводу жилых домов в минувшем месяце стал Московский район. На втором месте расположился Невский, а на третьем – Приморский район.

Помимо жилых помещений в апреле ввели 14 зданий общегражданского назначения.