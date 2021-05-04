На Энгельса снесли бизнес-центр

В Петербурге снесли очередное незаконное здание. Так, 3 мая демонтировали здание бизнес-центра на проспекте Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Удалось выяснить, что здание не имеет нового договора аренды еще с 2018 года. Бизнес-центр занимал площадь в 580 квадратных метров. На территории находилась магазины и офисы, при чем с нарушениями высоты. При этом изначально помещение выдавалось на аренду для автостоянки и мелкорозничной торговли.

На данный момент владелец получил штраф в размере 300 тысяч рублей, а также ему будет необходимо возместить затраты на демонтажные работы.