Эксперт назвал страшный сон жильцов хрущевок в Петербурге

Стоимость новой недвижимости в Санкт-Петербурге продолжает расти, а старые здания, такие как хрущевки, уже доживают свои последние годы жизни. Антон Баранов, эксперт в сфере недвижимости, рассказал о том, что же ждет жителей хрущевок через десятилетие: либо петербуржцам придется съезжать, либо же смириться со старыми трубами.

«Дома построены хорошо, валиться ранее, чем через пять-десять лет они не начнут. Но проблема стоит сейчас, потому что через 10 лет они начнут валиться массово, и мы, образно, погибнем под этими завалами», — сообщил Баранов, также он добавил, что большое количество людей окажутся на улице. Поэтому необходимо как можно раньше запустить действующий механизм.

Также эксперт отметил, что помимо хрущевок есть и другие жилые дома, в которых наблюдаются проблемы с коммуникациями. Например, ветхие трубы и кабеля. В случае аварии это может привести к серьезным последствиям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в некоторых районах Северной столицы через 10 лет сильно подорожает жилье. Такими территориями стали Петроградский район и Черная речка.