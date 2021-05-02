Эксперт рассказал, что больше всего волнует петербуржцев при покупке недвижимости

Также риелторы сообщают, что стоимость недвижимости в городе начинает расти, но не равномерно, а в зависимости от спроса. Стоимость квадратного метра зависит от несколких факторов: наличие парков и скверов, удаленность от метро, инфраструктура и так далее.

Игорь Горский, президент ассоциации риелторов Петербурга и Ленинградской области, заявил, что при грамотной реновации даже промышленной зоны можно будет превратить в комфортное и удобное жилье.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что экономист Александр Родионов рассказал о тех районах, где жилье станет дороже через 10 лет. Такими районами оказались Петроградский и Черная речка.