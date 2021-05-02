Экономист рассказал о районах с самым дорогим жильем через 10 лет

Александр Родионов, экономист и доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщил о том, в каких районах Санкт-Петербурга будет самое дорогое жилье через 10 лет. Эксперт заявил, что Центральных районах ожидается повышение цен на жилплощади.

Кроме того, Игорь Горский, президент ассоциации риелторов Северной столицы и Ленинградской области, отметил, что через 10 лет самыми популярными районами станут Черная речка и Петроградский.

Однако популярность упадет у Красногвардейского, Московского, Невского, Василеостровского и Выборгского районов, в связи с тем, что через некоторое время здесь реализуют множество проектов по строительству жилых комплексов.