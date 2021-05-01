Усадьбу Шуваловых продадут за 366 миллионов

В Петербурге продадут с молотка усадьбу Шуваловых, которая входит в комплекс зданий в Шуваловском парке. Начальная цена лота 366 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги назначены на май. В качестве лоты выставлены исторические здания Шуваловского парка, построенные в середине XIX – XX веков. Комплекс включает в себя 12 зданий и занимает площадь в 7,5 гектаров.

На данный момент дома нуждаются в реставрации. После облагораживания территории комплекс можно использовать для культурно-досуговой деятельности или иных мероприятий.