Улице Книпович вернули историческое название

В Северной столице одной из улиц вернули историческое название. Речь идёт об улице Книпович, прежнее название которой было Смоляная. Инициатором возвращения прежнего названия стал митрополит Варсонофий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Постановление о переименовании улицы подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Известно, что улица расположилась в Невском районе и длится от проспекта Обуховской Обороны до Глухоозерского шоссе.

Напомним, с 1871 года улица называлась Смоляная и входила в состав Стеклянного городка. Однако после революции улицу переименовали в Книпович в 1976 году.