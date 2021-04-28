Никольские ряды готовятся к открытию 8 мая

В Петербурге сообщили дату открытия Никольских рядов. Общественное пространство находилось на реконструкции и соскучилось по посетителям. Об этом сообщает пресс-служба торгового пространства.

Известно, что открытие состоится 8 мая. В ходе реконструкции во дворе появились смотровая башня, летний маркет и амфитеатр. Теперь в Никольских рядах можно будет проводить лекции и концерты. Реконструкция проводилась по проекту архитектурной компании KATARSIS Architects.

Ранее ряды находились на реконструкции в 2018 году. Тогда рынок переделали в общественное пространство с гостиничным комплексом и музыкальным рестораном Hard Rock Cafe.