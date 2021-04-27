В Петербурге вырос спрос на офисы класса А и В

В Северной столице наблюдается тенденция на растущий спрос в сфере недвижимости. В частности, за первый квартал текущего года зафиксировали увеличение объемов сделок на офисном рынке. Об этом сообщает компания Colliers.

Так, за первые четыре месяца было продано и арендовано 69 тысяч квадратных метров офисных зданий. Показатель превышает данные за прошлый год в 3,6 раз. Кроме того, в первом квартале 2021 года появилось 50,4 квадратных метров бизнес-центров.

Известно, что наибольший спрос вызвали офисы класса В, заняв 98% арендных сделок на рынке.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о рекордных показателях продаж загородной недвижимости.