Петербургский суд принял иск КГИОП к владельцам сгоревшей фабрики

В Петербурге приняли иск Комитета по охране памятников культуры, направленный владельцам «Невской мануфактуры». КГИОП требует владельцев сгоревшей фабрики отреставрировать здание. Иск приняли в Арбитражном суде Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Принять исковое заявление. Возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 27 мая 2021 года», - сообщают в ведомстве.
Согласно требованию КГИОП, владельцы обязаны отреставрировать здание в течение полугода, а произвести противоаварийные работы необходимо в течение четырех лет.