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По оценке экспертов, здание Биржи может обрушиться

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© Фото: pixabay.com

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У дома осел фундамент и появились новые постоянно расширяющиеся трещины.

Здание Биржи снова оказалось под угрозой исчезновения. Экспертиза показала угрозу обрушения с необратимыми для исторического объекта последствиями.

Известно, что здание Биржи находится на Стрелке Васильевского острова и ранее было передано Государственному Эрмитажу. На данный момент здание поставлено на реставрацию. Экспертиза оценила состояние объекта как критическое.

Биржа может обрушиться в любой момент, так как фундамент местами осел. Частичное обрушение грозит зданию необратимыми последствиями.

«По данным последнего геотехнического мониторинга, части массивного строения Биржи имеют неравномерные осадки, на несущих конструкциях появляются новые трещины, которые постепенно расширяются», — отмечают в заключении экспертизы.

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