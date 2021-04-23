В Петербурге выделили 12 млрд рублей на покупку госквартир

Из бюджета Петербурга выделено 12 млрд рублей для закупок квартир в государственную собственность. Соответствующее постановление подписано Александром Бегловым, губернатором города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Квартиры будут покупать в 2021-2023 годах. Для реализации этой цели губернатор внес изменения в постановление правительства №501. Квартиры будут приобретаться на аукционах, организованных Комитетом имущественных отношений.

«Для приобретения жилых помещений выделяются бюджетные средства в следующем размере: в 2021 году - 5 702 948,2 тыс. рублей; в 2022 году - 4 286 660,6 тыс. рублей; в 2023 году - 2 027 942,3 тыс. рублей», - отметили в пресс-службе Смольного.