«Газпром» планирует создать копии парусников в акватории Невы

В Петербурге могут появиться копии парусников. Проект разрабатывают в госкорпорации «Газпром». Туристический объект планируют разместить в акватории Невы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Идея проекта принадлежит Алексею Миллеру, главе «Газпрома». Концепция была создана в 2020 году в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. В рамках презентации было представлено семь парусников.

Кроме того, планируют установить парусник «Азов» напротив Адмиралтейства, а между судами запустить катер с туристами.