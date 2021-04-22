Петербургский строительный холдинг планирует построить дома в Вене

В Петербурге инвестиционно-строительный холдинг AAG может стать участником проекта по строительству домов в Вене. Жилые дома планируют возвести совместно с Райффайзенбанком. Кроме того, руководство компании планирует сохранить партнерство на постоянной основе. Об этом сообщает Александр Завьялов, гендиректор холдинга.

«Мы планируем открытие представительства в Австрии. На 10 июня намечен следующий раунд переговоров в Вене», — отметил гендиректор.

Кроме того, Александр Завьялов сообщил, что выбрал в качестве площадки Вену только лишь из личных предпочтений в сфере строительства.