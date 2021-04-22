В Петербурге теперь обязаны размещать на портале все согласования по изменениям облика зданий

На заседании Петербургского Законодательного Собрания приняли инициативу о необходимости размещать решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика зданий. Так, Комитет по градостроительству и архитектуре обязан будет размещать соответствующую информацию на своем портале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Примечательно, что инициатива принята сегодня, 22 апреля, в первом чтении. Среди депутатов не было ни одного воздержавшегося или проголосовавшего «против». Решение приняли единогласно.

Согласно новому документу, в открытом доступе обязаны появляться номера регистрации документа о согласовании, а также срок действия и дата принятия решения. К тому же, должен быть прописан кадастровый номер участка, назначение объекта, адрес и изображение.