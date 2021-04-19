В Смольном приняли решение об увеличении вместимости школ, детских садов и поликлиник

В Петербурге планируют увеличить вместимость и площадь у 32 социальных объектов. Соответствующее решение принято в Смольном в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«К нам поступили заявления от застройщиков. Они предлагают расширить вместимость уже утверждённых к строительству социальных учреждений. Это 32 объекта. Среди них детские сады, школы, поликлиники, больницы, здания соцкультбыта и объекты инженерного обеспечения», — сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, на совещании решили, что школы получат 200 дополнительных мест, а в поликлинике количество ежедневно принимаемых пациентов увеличится на 580 человек. Также в детских садах добавится еще 50 мест.