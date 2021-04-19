В Петербурге отремонтирую фонтаны за 10 млн рублей

В Смольном подписали постановление городского правительства "О порядке предоставления государственному унитарному предприятию "Водоканал Санкт-Петербурга" субсидий на возмещение затрат на капремонт фонтанов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На ремонт фонтанных комплексов из городского бюджета выделят 10 736, 2 тыс. рублей. Известно, что ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обслуживает городские фонтаны и комплексы, а также общественные туалеты. Кроме того, компания снабжает водой всех петербуржцев, а также организация и предприятия.