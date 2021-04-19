В гостинице «Северная корона» возобновили демонтажные работы

В Петербурге возобновили работы по демонтажу гостиницы «Северная корона», которые были остановлены тремя неделями ранее. Снос возобновили 18 апреля, в воскресенье. Об этом сообщают представители ГК "ПСК" "Фонтанке".

На данный момент работы находятся на подготовительном этапе. Ведутся работы по мониторингу 30-метровой зоны вокруг гостиницы, а также устанавливают маячки. Это необходимо в связи подземной частью дома и находящимися рядом историческими зданиями.

Напомним, гостиницу не удалось достроить за 30 лет. В связи с этим здание было снесено в 2019 году, а на ее месте планируют построитель элитный жилой комплекс.